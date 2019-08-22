Главы МИД России и Индии проведут переговоры в Москве 27 августа

ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 22 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его индийский коллега Субраманиям Джайшанкар проведут переговоры в Москве 27 августа. Об этом сообщила в четверг на брифинге директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова на полях Северо-Кавказского молодежного форума "Машук".

"Руководители внешнеполитических ведомств обсудят пути дальнейшего продвижения двустороннего сотрудничества, а также, как говорят дипломаты, сверят часы по графику предстоящих контактов, - отметила она. - Приоритетное внимание будет уделено подготовке участия официальной индийской делегации в пятом Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке 4-6 сентября, а также проведению ежегодного [двустороннего] саммита".

По словам Захаровой, важными тематическими блоками на переговорах станут "торгово-инвестиционная, военная, научно-техническая кооперация, использование национальных валют во взаиморасчетах, перспективные проекты в космической сфере, энергетике, особенно на арктическом шельфе и Дальнем Востоке России".

"Министры обменяются оценками острых международных проблем с акцентом на взаимодействие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в рамках ООН, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), формате Россия - Индия - Китай, а также обсудят подготовку председательства России в БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) и ряд региональных сюжетов, в том числе проблематику сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и обстановку в зоне Персидского залива, положение дел в Афганистане", - подчеркнула официальный представитель дипведомства.