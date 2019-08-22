"Коммунисты России" предложили КПРФ взаимно паритетно снять кандидатов на выборах в Москве

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Партия "Коммунисты России" предложила КПРФ взаимно и на паритетной основе снять кандидатов на выборах в Мосгордуму, чтобы избежать конкуренции между двумя партиями. Соответствующее постановление политбюро ЦК "Коммунистов России" опубликовано в четверг на официальном сайте партии.

В документе "Коммунисты России" напоминают, что 8 сентября выборы в Москве пройдут по 45 одномандатным округам, где были зарегистрированы 32 кандидата их партии и 44 кандидата от КПРФ. "Таким образом, в двух третях одномандатных округов складывается ситуация, при которой кандидаты от двух коммунистических партий будут конкурировать между собой", - полагают они.

По мнению "Коммунистов России", конкуренция двух компартий объективно играет на руку буржуазным кандидатам от партии власти, маскирующимся под самовыдвиженцев, а также буржуазным кандидатам от парламентской псевдооппозиции - ЛДПР и "Справедливой России" и снижает шансы кандидатов-коммунистов на избрание в городской парламент. Устранить такую конкуренцию политбюро считает возможным только путем взаимного паритетного снятия кандидатов от КПРФ и партии "Коммунисты России". Более того, предполагается, что такие взаимные конструктивные действия стали бы важным шагом в деле поэтапного восстановления единства коммунистического движения.

Политбюро направит опубликованное постановление в ЦК КПРФ в качестве официального предложения о взаимном паритетном снятии кандидатов от КПРФ и "Коммунистов России" на выборах в Мосгордуму и поручает лидеру партии Максиму Сурайкину провести переговоры с председателем ЦК КПРФ Геннадием Зюгановым по данному вопросу. Оно также выражает готовность при необходимости предоставить помещение ЦК "Коммунистов России" "для переговоров делегаций двух партий по данному вопросу".

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, в том числе 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации было 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: 45 - от ЛДПР, 44 - от КПРФ и 40 - от "Справедливой России", также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.