Комиссия Думы по расследованию фактов иностранного вмешательства проведет первое заседание

В минувший понедельник Совет Думы поддержал предложение фракций о проведении разбирательства в связи с попытками вмешаться во внутренние дела РФ извне. Речь, в частности, идет о нынешней избирательной кампании. Формально нижняя палата еще должна принять постановление о создании комиссии на пленарном заседании, однако Совет Думы решил, что она должна приступить к работе незамедлительно. Как отметил тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин, вошедшие в состав депутаты "будут отозваны из отпусков, чтобы уже на этой неделе состоялось первое заседание комиссии".

Ожидается, что заседание будет носить скорее организационный характер: члены комиссии определят порядок своей предстоящей работы. Возглавит комиссию глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. У него будет четыре заместителя, по одному от каждой фракции: Юрий Синельщиков (КПРФ), Андрей Альшевских ("Единая Россия"), Николай Рыжак ("Справедливая Россия") и Вадим Деньгин (ЛДПР). Также в состав комиссии войдут единороссы Андрей Исаев, Адальби Шхагошев, Ирина Белых, Наталья Поклонская, депутат от КПРФ Ризван Курбанов, депутат от ЛДПР Дмитрий Савельев, справоросс Алексей Чепа.

В понедельник Володин сообщил, что материалы о фактах иностранного вмешательства уже поступают в Государственную думу. Комиссия будет анализировать эти факты, чтобы затем представить свои выводы. Далее, пояснил спикер, эти материалы будут переданы в правоохранительные органы.

Кроме того, выводы комиссии могут быть озвучены в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) или в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Госдума также будет готова "направить свои предложения ряду стран, которые не просто грешат, а так вот цинично попирают" суверенитет РФ, добавил Володин.

В рамках своей работы комиссия будет иметь право приглашать на заседания иностранных журналистов, чьи издания, по мнению депутатов, стремились повлиять на внутренние дела РФ, а также дипломатов стран, предпринимающих аналогичные попытки. По словам Пискарева, комиссия при необходимости обсудит и законодательные меры для защиты суверенитета. В понедельник глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заверил журналистов в том, что на полную мощь будет задействован "весь парламентский ресурс для решительного противостояния всем попыткам вмешательства извне" как в процессе выборов, так и в целом.