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Комиссия Думы по расследованию фактов иностранного вмешательства проведет первое заседание

Как ожидается, члены комиссии определят порядок своей предстоящей работы

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России в пятницу проведет свое первое заседание.

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В минувший понедельник Совет Думы поддержал предложение фракций о проведении разбирательства в связи с попытками вмешаться во внутренние дела РФ извне. Речь, в частности, идет о нынешней избирательной кампании. Формально нижняя палата еще должна принять постановление о создании комиссии на пленарном заседании, однако Совет Думы решил, что она должна приступить к работе незамедлительно. Как отметил тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин, вошедшие в состав депутаты "будут отозваны из отпусков, чтобы уже на этой неделе состоялось первое заседание комиссии".

Ожидается, что заседание будет носить скорее организационный характер: члены комиссии определят порядок своей предстоящей работы. Возглавит комиссию глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. У него будет четыре заместителя, по одному от каждой фракции: Юрий Синельщиков (КПРФ), Андрей Альшевских ("Единая Россия"), Николай Рыжак ("Справедливая Россия") и Вадим Деньгин (ЛДПР). Также в состав комиссии войдут единороссы Андрей Исаев, Адальби Шхагошев, Ирина Белых, Наталья Поклонская, депутат от КПРФ Ризван Курбанов, депутат от ЛДПР Дмитрий Савельев, справоросс Алексей Чепа.

В понедельник Володин сообщил, что материалы о фактах иностранного вмешательства уже поступают в Государственную думу. Комиссия будет анализировать эти факты, чтобы затем представить свои выводы. Далее, пояснил спикер, эти материалы будут переданы в правоохранительные органы.

Кроме того, выводы комиссии могут быть озвучены в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) или в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Госдума также будет готова "направить свои предложения ряду стран, которые не просто грешат, а так вот цинично попирают" суверенитет РФ, добавил Володин.

В рамках своей работы комиссия будет иметь право приглашать на заседания иностранных журналистов, чьи издания, по мнению депутатов, стремились повлиять на внутренние дела РФ, а также дипломатов стран, предпринимающих аналогичные попытки. По словам Пискарева, комиссия при необходимости обсудит и законодательные меры для защиты суверенитета. В понедельник глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заверил журналистов в том, что на полную мощь будет задействован "весь парламентский ресурс для решительного противостояния всем попыткам вмешательства извне" как в процессе выборов, так и в целом.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияИсаев, Андрей КонстантиновичСлуцкий, Леонид ЭдуардовичПоклонская, Наталья ВладимировнаШхагошев, Адальби ЛюлевичПискарев, Василий ИвановичАльшевских, Андрей ГеннадьевичБелых, Ирина ВикторовнаЧепа, Алексей ВасильевичРыжак, Николай ИвановичСавельев, Дмитрий ИвановичСинельщиков, Юрий ПетровичДеньгин, Вадим ЕвгеньевичКурбанов, Ризван Даниялович
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