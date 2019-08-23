МИД РФ выразил демарш посольству Чехии из-за осквернения памятника маршалу Коневу в Праге

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. МИД России в пятницу выразил демарш посольству Чехии в Москве в связи с осквернением памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.

"23 августа в МИД России был вызван временный поверенный в делах Чехии в РФ, которому заявлен решительный протест в связи с очередным актом осквернения памятника маршалу Советского Союза Коневу в Праге, - проинформировали в российском дипведомстве. - Призвали Прагу положить конец подобным провокационным выходкам, разыскать и наказать вандалов, а также привести памятник в надлежащий вид, обеспечив его сохранность в будущем".