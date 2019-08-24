{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Шойгу передал Додону недавно рассекреченные документы периода освобождения Молдавии

Президент Молдавии в свою очередь сообщил, что все архивные документы будут переданы в музей Минобороны республики

КИШИНЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу передал президенту Молдавии Игорю Додону недавно рассекреченные документы, связанные с освобождением Молдавии от фашизма в 1944 году.

"Это подлинные документы того времени, рассказывающие о том, что происходило в Молдавии", - сказал Шойгу, передавая Додону исторические формуляры.

К сожалению, отметил министр, некоторые начали забывать исторические факты, в частности о том, что за время гитлеровской оккупации население Кишинева сократилось в 10 раз - с 300 до 30 тыс. человек. "Была предпринята чудовищная попытка уничтожения молдавской культуры", - сказал Шойгу. Чудовищная потому, подчеркнул он, что она не имеет аналогов по масштабу уничтожения молдавской нации.

Передавая документы президенту Молдавии, министр обороны подчеркнул, что "это серьезная часть нашей общей истории и нашего общего понимания того, что происходило тогда". "Надеюсь, мы будем беречь эту память и передавать следующим поколениям", - сказал Шойгу.

По его оценке, сегодняшняя дата - значимая и существенная для народов двух стран. "В 4 утра 24 августа 1944 года войска освободили Кишинев. В этом участвовали все народы Советского Союза. Это наша общая история. Это наша общая победа. А дальше для нас - это и честь, и самое главное - сбережение памяти о наших предках, которые воевали за свободу Молдавии и за свободу тогда нашей общей страны", - сказал министр обороны России.

Он также информировал президента Молдавии, что накануне на сайте Минобороны РФ открыт новый мультимедийный раздел с архивными историческими документами, посвященными 75-й годовщине освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков. Среди документов - оперативные сводки, боевые донесения, свидетельства участников событий той поры. "Ключевые события кишиневской операции августа 1944 года представлены в докладах командующего Третьим Украинским фронтом генерала армии Федора Толбухина", - рассказал Шойгу.

Президент Молдавии заверил, что все архивные документы займут достойное место в музее Минобороны республики.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияМолдавияДодон, Игорь
РФ намерена обсудить в ПАСЕ и ПА ОБСЕ разрушение США системы контроля над вооружениями
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что парламентарии европейских стран должны "сделать все возможное для предотвращения очередного ракетного кризиса"
Читать полностью