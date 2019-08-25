Почти 500 человек проголосовали в Москве на выборах президента Абхазии

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Нарушений при голосовании на выборах президента Абхазии на участке в Москве не зафиксировано, свой голос отдали почти 500 граждан республики, сообщил ТАСС в воскресенье председатель участковой избирательной комиссии Беслан Кобахия.

"Проголосовало у нас на участке 498 человек. Замечаний со стороны наблюдателей нет. Все нормально, спокойно, нарушений не зафиксировано. Сейчас идет процедура подсчета оставшихся бюллетеней и другие необходимые процедуры", - сказал он.

В Москву из Абхазии поступило порядка 2 тыс. бюллетеней. Как ранее пояснили в абхазском посольстве в Москве, ожидалось, что в голосовании примут участие до тысячи человек, так как многие граждане республики летом уезжают на родину. Также на явку повлиял факт замены паспортов в 2016 году - некоторые избиратели по-прежнему используют документы старого образца, по которым нельзя проголосовать. В России граждане Абхазии могли отдать свой голос на двух избирательных участках - в Москве и Черкесске.

Среди девяти претендентов на высший пост в государстве - действующий президент Рауль Хаджимба, а также бывший председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, экс-вице-премьер Шамиль Адзынба, депутат парламента Алмас Джапуа, бывший заместитель министра иностранных дел Олег Аршба, председатель партии "Акзаара", бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба, предприниматель Астамур Какалия, преподаватель Абхазского госуниверситета Артур Анкваб.

Для признания выборов состоявшимися явка должна превысить 50%. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более половины голосов от числа пришедших на выборы. По данным ЦИК республики, по состоянию на 18:00 мск на выборах проголосовало более 48,48% избирателей.