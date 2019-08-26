Эксперт: результаты голосования на выборах президента Абхазии в Москве считают ожидаемыми

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. В Москве оценивают итоги состоявшегося в воскресенье голосования на выборах президента Абхазии как ожидаемые. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, комментируя выход во второй тур нынешнего президента республики Рауля Хаджимбы и председателя оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхаса Квицинии.

"Фавориты президентской гонки в Абхазии давно известны Москве, - продолжал Чеснаков. - С ними в плотном рабочем контакте находятся сотрудники управления президента РФ по приграничному сотрудничеству".

"Кремль не собирается вмешиваться в ход кампании, так же как и на прошлых выборах, - подчеркнул политолог. - Самое главное, чтобы вся политическая борьба оставалась в рамках правового поля".

"Москва будет работать с тем, кого выберет абхазский народ. Оба вышедших во второй тур кандидата привержены союзничеству с Россией, оба пользуются уважением российского руководства", - заключил директор Центра политической конъюнктуры.

Как объявил в понедельник председатель ЦИК Абзахии Таймураз Гогия, Рауль Хаджимба получил 23,85% голосов, а Алхас Квициния - 21,97%. Они выходят во второй тур выборов.