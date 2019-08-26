Лавров: действия армии Сирии в Хан-Шейхуне не нарушают договоренностей России и Турции

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Операция сирийской армии в Хан-Шейхуне не нарушает никаких договоренностей, в том числе договоренности России и Турции о создании демилитаризованной зоны в Идлибе. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Насчет происходящего в зоне деэскалации в Идлибе, в частности в районе Хан-Шейхуна и его окрестностей: сирийские вооруженные силы при нашей поддержке не нарушают никаких договоренностей", - сказал он.

Министр подчеркнул, что на террористов режим прекращения боевых действий не распространялся изначально. "Самое главное, что, несмотря на все принятые меры, включая создание наблюдательных пунктов турецких вооруженных сил, обстрелы изнутри идлибской зоны, в том числе, как не раз мы говорили, через голову турецких наблюдателей, продолжались и даже в какой-то мере стали более интенсивными. Для пресечения подобных нарушений и подобных провокационных действий используются удары по тем целям, откуда исходят угрозы, с сирийской территории и с территории нашей военно-воздушной базы", - указал он.

"Поэтому, когда сирийская армия ликвидировала этот очаг в Хан-Шейхуне, это было совершенно легитимно и необходимо с точки зрения достижения тех целей, которые поставлены Советом Безопасности ООН по сирийскому урегулированию", - заключил Лавров.

19 августа сирийская армия начала активную фазу наступления на город Хан-Шейхун (юг провинции Идлиб), контролируемый боевиками с 2014 года. 21 августа новостной портал Al-Masdar сообщил о взятии сирийскими войсками Хан-Шейхуна.

17 сентября прошлого года в Сочи президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились создать в провинции Идлиб демилитаризованную зону глубиной 15-20 км вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции.