Песков пообещал, что ответ на испытание США новой крылатой ракеты обязательно будет

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Ответ России на испытание Соединенными Штатами новой крылатой ракеты обязательно последует, Минобороны РФ уже приступило к выполнению соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет никаких сомнений, что он (ответ на испытание ракеты в США - прим. ТАСС) будет, и будут предприняты все меры по обеспечению безопасности нашей страны", - сказал представитель Кремля. На вопрос о том, приступило ли Минобороны к выполнению указа президента о подготовке такого ответа, Песков заметил: "Вы же слышали поручения президента, они же были даны. Конечно".

Отвечая на вопрос о том, связано ли проведение в России различных военных учений в последние дни с подготовкой такого ответа, Песков отметил, что маневры - "это обычная работа российской армии". "<…> Вообще, в целом в последнее время [есть] достаточно высокая активность и по военному строительству, и по поддержанию наших войск в должном состоянии", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

2 августа госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон выходит из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). МИД РФ также подтвердил, что действие ДРСМД прекращено со 2 августа по инициативе США.

18 августа США впервые после выхода из ДРСМД испытали крылатую ракету наземного базирования с запрещенными этим документом характеристиками: дальность полета составила более 500 км. Представители США неоднократно заявляли о возможности летного испытания крылатой ракеты наземного базирования в конце августа. В середине марта сотрудники Пентагона поясняли, что речь идет об испытании ракеты Tomahawk на дальность около 1 тыс. км. Кроме того, в ноябре Министерство обороны США планирует провести испытание баллистической ракеты наземного базирования промежуточной дальности. По свидетельству Пентагона, испытываться будет "совершенно новая ракета", схожая с Pershing-2. Американские ракеты Pershing-2 были уничтожены к 1991 году в рамках выполнения ДРСМД.

Президент России Владимир Путин 23 августа поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США новой модификации крылатой ракеты и принять меры по подготовке симметричного ответа.