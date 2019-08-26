Эксперт: промежуточные итоги саммита G7 говорят о хрупкости формата

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Встреча лидеров Группы семи (G7), которая проходит в Биаррице 24-26 августа, уже выявила нестабильность и внутренние противоречия на этой переговорной платформе. Такое мнение в понедельник в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил председатель совета международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Промежуточные итоги саммита G7 показали хрупкость самой конструкции. С другой стороны [показали] то, что развитые индустриальные демократии пытаются тем не менее как-то лавировать и находить согласие. Правда, это им дается нелегко", - подчеркнул аналитик.

Быстрицкий заметил, что "семерка" утратила свое положение за более чем 40 лет существования. "Конечно, в этой ситуации для решения многих задач, которые стоят перед этими странами, им Россия была бы нужна. Но как это сделать, они не знают", - добавил эксперт.

По его словам, остается неясной и сама формула дальнейшего существования "семерки", поскольку внутри объединения "очень много метаний". В качестве примера он привел ситуацию с приглашением в Биарриц министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, о чем "далеко не все участники знали" и с чем, по его мнению, могли быть не согласны.

"Организация вряд ли исчезнет, но ей предстоит долгая и сложная трансформация. При этом они будут еще в большей степени вынуждены оглядываться на Россию и искать с ней какого-то согласия", - резюмировал Быстрицкий.

G7 и Иран

Комментируя реакцию президента США Дональда Трампа на приезд главы МИД Ирана, эксперт отметил, что американскому лидеру "было неловко встречаться с Зарифом и как-то подтверждать тем самым французскую инициативу". "Трамп уже один раз сказал, что не уполномочивал Францию от его имени вести переговоры с Ираном, поэтому он здесь сохранял лицо", - указал собеседник.

"Я уверен, что Трамп склонен ждать от Ирана как минимум капитуляции в какой-то степени, чего дождаться будет сложно. Европейцы же предлагают Зарифу какое-то пространство для разговора", - добавил Быстрицкий.

Группа семи - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал называться G8. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы приняли решение вернуться к формату "семерки".