Эксперты: предвыборная кампания в Петербурге характеризуется как бесконфликтная

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Избирательная кампания по выборам губернатора Санкт-Петербурга проходит в целом бесконфликтно, власти города активно реагируют на озвучиваемые обществом проблемы. Такое мнение в понедельник выразили политологи на экспертной конференции в ТАСС, посвященной политической ситуации в городе накануне выборов губернатора и депутатов органов местного самоуправления.

"Сегодня у нас в городе нет глобального конфликта, выборы происходят совершенно бесконфликтно. Есть несколько болевых точек, которые периодически вспыхивали как повод для митингов: это несколько парков, где была угроза застройки, это Пулковская обсерватория, это угроза строительства мусоросжигающего завода. В большинстве регионов сейчас политика: если народ что-то вдруг захотел, возмутился и к этому подсоединилась оппозиция, то, не дай бог, пойти навстречу, показать слабину. У нас же в городе было принято стратегически дальновидное решение - когда эти болевые проблемы были решены в пользу и населения, которое там живет, и в том числе оппозиции, которая <...> присоединяется к недовольству", - сказал политтехнолог Александр Ершов.

Он добавил, что таким образом люди убедились, что власть умеет слышать проблемы и реагировать на них. Это, в том числе, дает повод гражданам с большим доверием относиться и к проекту бюджета на 2020 год, предварительное рассмотрение которого началось в понедельник. Эксперты обращают внимание, что качество формирования бюджета и доверие к нему имеет важное значение в предвыборный период.

Проект бюджета

Предварительные, так называемые "нулевые" чтения бюджета Петербурга на 2020 год начались в понедельник в Законодательном собрании Петербурга.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников напомнил, что временно исполняющему обязанности главы Петербурга Александру Беглову поправками удалось отчасти стабилизировать бюджет 2019 года, уменьшив расходную часть, и сделать его более социальным, увеличив расходы на социальные программы. Новый финансовый документ определит характер развития города на ближайшие годы.

"Работа с экономикой города - это то, с чего начала новая команда в нашем городе. И вот новый бюджет. Сейчас ответственность за то, как будет сформирован финансовый документ нашего города, будет лежать на плечах нынешней команды, и с этим документом городу жить", - сказал Солонников.

Точные параметры будущего бюджета пока находятся в стадии обсуждения, однако эксперты уже отмечают проработанность документа. "Процесс бюджетного планирования сейчас у нас более качественный, чем где бы то ни было в стране", - считает экономист, редактор информационного бюллетеня Ленинградской областной торгово-промышленной палаты Дмитрий Прокофьев.

Ректор Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина Станислав Еремеев в свою очередь обращает внимание на работу властей, предшествовавшую формированию и вынесению на предварительное обсуждение нового бюджета. "Было достаточно серьезное привлечение экспертного сообщества для разработки тех или иных предложений и программ. И если депутаты Законодательного собрания не испортят основные акценты этого бюджета, а улучшат и привяжут городской бюджет к тем болевым точкам, которые у нас есть, все будет здорово", - отметил эксперт.

О выборах

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Избирательная кампания началась 31 мая, все кандидаты в губернаторы должны были преодолеть муниципальный фильтр - собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований. Кандидатами стали четыре человека: врио губернатора Петербурга Александр Беглов, кинорежиссер Владимир Бортко, выдвинутый партией КПРФ, Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия", а также выдвинутый от партии "Гражданская платформа" Михаил Амосов.