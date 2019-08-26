Консульский доступ к Уилану намечен на 27 августа

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Консульский доступ к обвиняемому в шпионаже гражданину США и ряда других государств Полу Уилану намечен на 27 августа. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в Департаменте информации и печати МИД РФ.

"Регулярно обеспечиваем консульский доступ к Уилану, - сказали в российском дипведомстве. - Ближайшее посещение намечено на завтра. Не вполне похоже на изоляцию".

Ранее посольство США в Москве запросило срочный консульский доступ к Уилану в связи с сообщениями о состоянии его здоровья. Кроме того, в понедельник в официальном аккаунте американской дипмиссии в Twitter сообщили о якобы имеющей место изоляции обвиняемого.

48-летний Уилан, имеющий, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданство Канады и Ирландии, числится руководителем службы безопасности в крупной американской компании BorgWarner, которая базируется в Мичигане и занимается производством различных комплектующих для автомобилей. 28 декабря прошлого года сотрудники ФСБ России задержали его в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.