В МИД России обеспокоены ситуацией в связи с ударами Израиля по территории Ливана

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Россия встревожена эскалацией конфликта на Ближнем Востоке после удара израильского беспилотника по пресс-центру партии "Хезболлах" на территории Ливана. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ.

"В Москве вызывает серьезную озабоченность очередная эскалация напряженности в этом районе, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Российская сторона неоднократно указывала на опасность подобных действий в накаленной до предела региональной атмосфере и предостерегала, что они могут привести к масштабному вооруженному конфликту с непредсказуемыми последствиями".

"Вновь призываем все стороны к максимальной сдержанности и неукоснительному соблюдению международного права, включая соответствующие резолюции СБ ООН", - добавили в МИД РФ.

Как напомнили в министерстве, инцидент произошел 25 августа. "Ливанцы намерены провести тщательное расследование этого происшествия, в том числе техническую экспертизу попавшего в их руки беспилотника-шпиона и фрагментов ударного беспилотного летательного аппарата, - указали в дипведомстве. - При этом президент Ливана Мишель Аун и премьер-министр Саад Харири уже сделали официальные заявления, в которых охарактеризовали данный инцидент как акт агрессии против Ливанской Республики, не только нарушающий ее суверенитет и попирающий нормы международного права, но и угрожающий региональной безопасности. Израильская сторона инцидент не комментирует".

Кроме того, в ночь на 26 августа силы Израиля нанесли удары по позициям радикальной группировки Народный фронт освобождения Палестины - Главное командование (НФОП-ГК) в Ливане. "Ситуация усугубляется тем, что Израиль одновременно продолжает произвольно наносить ракетно-бомбовые удары по целям на территории соседней Сирии, мотивируя это противодействием "иранской угрозе". Последняя такая атака на военный объект в окрестностях Дамаска имела место в минувшие выходные", - обратили внимание в МИД РФ.