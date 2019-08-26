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Лавров обсудил с главой МИД Аргентины углубление сотрудничества на международных площадках

Также стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Аргентины Хорхе Фори в понедельник по телефону обсудили углубление взаимодействия двух стран на международных площадках. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"Министры подтвердили обоюдный настрой на углубление двустороннего сотрудничества на международных площадках, обсудили актуальные вопросы взаимодействия", - информировали в министерстве.

В российском дипведомстве также отметили, что беседа состоялась по инициативе аргентинской стороны.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАргентинаРоссияФори, Хорхе
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