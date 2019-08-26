Умер британский политтехнолог, работавший с Тэтчер и Ельциным

ЛОНДОН, 26 августа. /ТАСС/. Британский политтехнолог Тим Белл, который работал со многими мировыми лидерами, в том числе премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер и президентом России Борисом Ельциным, умер в Великобритании в возрасте 77 лет. Об этом сообщил в понедельник газета Financial Times со ссылкой на заявление семьи Белла, информировавшей о том, что он умер 25 августа после непродолжительной болезни.

Наибольшую популярность Беллу принесли три успешные избирательные кампании Тэтчер, которая занимала пост главы правительства консерваторов с 1979 по 1990 годы. Одним из самых известных ходов кампании 1979 года стал плакат, направленный против основных конкурентов тори - Лейбористской партии. Постер со слоганом Labour Isn't Working ("Труд не работает"), написанный большими черными буквами над изображением большой очереди людей, стоящих на биржу труда, был со временем признан одним из самых эффективных и знаковых британских политических плакатов.

Лорд Белл был близким другом Тэтчер до самого конца, и именно он объявил о ее смерти в апреле 2013 года.

Клиенты лорда Белла

Позже он консультировал не только многих политиков, но и широко известных фигур, таких как президента Белоруссии Александра Лукашенко, российского бизнесмена Бориса Березовского, британского композитора Эндрю Уэббера, создавшего музыку к таким мюзиклам, как " Иисус Христос - суперзвезда" и "Призрак оперы".

В 1998 году он основал PR-компанию Bell Pottinger, которая обслуживала крупных частных и корпоративных клиентов по всему миру. Сам Белл часто подвергался критике за то, что представлял таких неоднозначных с точки зрения западного общественного мнения клиентов, как, например, чилийского политика Аугусто Пиночета.

В 2010 году Белл пояснил в интервью газете The Guardian, что "не является международным агентством в области этики".

Тем не менее, в 2014 году в интервью Financial Times Белл на вопрос, отказывался ли он когда-нибудь представлять обратившегося к нему клиента, ответил: "Я сказал "нет" [президенту Зимбабве Роберту] Мугабе, я сказал "нет" Лейбористской партии, я сказал "нет" шести русским, которые находилась под [европейскими] санкциями. Я только беру тех клиентов, для которых я могу сделать работу".

Bell Pottinger была ликвидирована после крупного скандала 2017 года, когда выяснилось, что она была признана в нарушении кодекса корпоративной этики и разжигании расовой ненависти в ЮАР.