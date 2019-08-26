Матовников: на Северном Кавказе необходимо создавать преференции для молодых специалистов

ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 26 августа. /ТАСС/. Молодые специалисты из регионов Северного Кавказа должны получать в регионах округа меры поддержки, не имеющие аналогов в других субъектах РФ, - эти преференции могут стать для них стимулом не уезжать из родных регионов. Такое мнение на встрече с участниками X Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" высказал полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Матовников.

"Большая проблема у нас с педагогическими кадрами, например. Нам нужны преподаватели, нам не хватает преподавательского состава, который мы готовим сами для себя, очень много молодежи уезжает, к сожалению, стремится уехать в Москву или в другие регионы России. То есть нам надо предоставить молодым кадрам те преференции, которые им, кроме их малой родины, [никто] не предоставит", - сказал он.

Полпред также обратил внимание на тот факт, что большое значение и востребованность в округе имеют и будут иметь проекты и предложения, направленные на устранение трехсменного образования. "Трехсменка в школах - мы должны за счет наших проектов решить эту проблему как минимум в двух регионах. Это Чеченская Республика и Дагестан, и Ингушетия у нас под вопросом, потому что рождаемость высокая, и если в таких пропорциях она будет сохраняться, то к 2024 году в Ингушетии уже возникнут проблемы, если мы оставим все так, как есть", - добавил он.

Обращаясь к участникам форума, Матовников также отметил высокую потребность округа в специалистах в сфере туризма.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года. За это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, в нем участвовали почти 2 тыс. представителей регионов России и других стран. В 2019 году впервые на форуме будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.