ЦИК изучит целесообразность функционирования своего научно-экспертного совета

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. ЦИК РФ изучит целесообразность и эффективность научно-экспертного совета, действующего при Центризбиркоме, после того, как заседание этого органа было в очередной раз отменено. Это следует из заявления ЦИК, опубликованного во вторник на его официальном сайте.

"Вопрос о целесообразности и эффективности ныне существующего научно-экспертного совета при ЦИК России будет рассмотрен комиссией в ближайшее время", - указывается в заявлении.

В совет входят в том числе эксперты, политологи, представители общественных организаций, в частности, участвующих в мониторинге избирательных процессов.

В понедельник пресс-служба комиссии сообщила, что запланированное на 27 августа расширенное заседание научно-экспертного совета, на котором предполагалось обсудить в том числе вопросы, связанные с избирательной кампанией в Москве, и претензии к Центризбиркому отменено в связи с "недостаточным количеством оппонентов". В пресс-службе ЦИК пояснили, что "подавляющая часть научно-экспертного совета при ЦИК России, а также критически настроенных политологов и обозревателей, приглашенных для участия в открытой дискуссии по вопросу регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму по разным причинам не откликнулись на [это] предложение".

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова пообещала провести расширенное заседание научно-экспертного совета при ЦИК с приглашением политологов и экспертов, которые имеют претензии к работе комиссии в ходе рассмотрения жалоб незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По ее словам, на мероприятие приглашаются "все критики" позиции Центризбиркома и все, "у кого есть что сказать и по каким-то вопросам оппонировать". На заседании также предполагалось выработать совместные предложения по совершенствованию избирательного законодательства и эффективные механизмы его реализации.