Лавров и глава МИД Индии проведут переговоры 28 августа

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар 28 августа обсудят на переговорах в Москве двустороннее сотрудничество и график предстоящих контактов. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии Департамента информации и печати МИД России.

"Приоритетное внимание будет уделено подготовке участия официальной индийской делегации в V Восточном экономическом форуме, который пройдет 4-6 сентября во Владивостоке, и проведению ежегодного саммита", - указали во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ добавили, что министры обменяются оценками острых международных проблем с акцентом на взаимодействие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в рамках ООН, Шанхайской организации сотрудничества и РИК (Россия - Индия - Китай). "Обсудят подготовку председательства России в БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика), а также ряд региональных сюжетов, в том числе проблематику сохранения СВПД по ИЯП (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе), обстановку в зоне Персидского залива и положение дел в Афганистане", - сообщили в дипведомстве.

Ранее в МИД РФ сообщали, что главы внешнеполитических ведомств России и Индии проведут переговоры 27 августа.

Во вторник министр иностранных дел Индии выступит на дискуссионной площадке клуба "Валдай" на тему: "Перспективы политики Индии в Индо-Тихоокеанском регионе".