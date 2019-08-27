Ливанский премьер попросил РФ помочь избежать эскалации напряженности с Израилем

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Ливанский премьер-министр Саад Харири во вторник в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым попросил Москву помочь не допустить эскалации напряженности между Ливаном и Израилем. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"В связи с инцидентом с израильскими беспилотными аппаратами в небе над Бейрутом 25 августа Харири обратился с просьбой к России использовать свой авторитет и влияние для недопущения дальнейшей эскалации напряженности между Израилем и Ливаном, угрожающей региональной безопасности", - информировали в министерстве.

С российской стороны была подтверждена приверженность суверенитету, независимости, территориальной целостности и стабильности Ливана и отмечена необходимость неукоснительного соблюдения всеми сторонами международного права и, в частности, положений резолюции 1701 СБ ООН. "Этой принципиальной линии Москва последовательно придерживается как в Совете Безопасности, так и в контактах со странами региона", - указали на Смоленской площади.

Ранее командование ливанской армии сообщило, что в ночь на воскресенье в небо над южной окраиной Бейрута вторглись со стороны моря два израильских беспилотника. Один из них рухнул, не причинив вреда, другой беспилотник взорвался в воздухе в районе Муаввад. Представитель "Хезболлах" Мухаммед Афиф отметил, что один из израильских дронов был заминирован и упал на крышу здания, где располагался информационный центр партии. По его словам, в результате взрыва был нанесен материальный урон, трое сотрудников центра получили ранения.

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