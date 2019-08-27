Кандидаты в губернаторы Петербурга обсудили меры поддержки социально незащищенных жителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Цикл предвыборных дебатов кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга в эфире телеканалов "Россия-1", "Россия-24" и "Радио России" завершился обсуждением темы социальной помощи горожанам. Кандидаты обсудили во вторник развитие медицинской сферы, социальных служб, а также материально-техническое обеспечение школ и колледжей Петербурга.

В дебатах приняли участие все четыре кандидата: врио губернатора, самовыдвиженец Александр Беглов, депутат Госдумы, кинорежиссер Владимир Бортко, выдвинутый КПРФ, депутаты Заксобрания Петербурга Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия" и Михаил Амосов - кандидат от "Гражданской платформы".

Среди наиболее нуждающихся в помощи категорий населения участники дебатов выделили пожилых людей, многодетных матерей, людей с инвалидностью, а также граждан предпенсионного возраста.

Беглов напомнил, что в городе с 1 июля работает новая Служба социальных участковых, в рамках которой по всему городу открылись 13 офисов, в них работают 80 специалистов в области социального права, психологии, медицинской реабилитации. "Мы создали службу социальных участковых, чтобы пожилым людям не приходилось обивать пороги учреждений. Льготы должны сами находить людей", - рассказал врио главы региона.

Он добавил, что правительство Санкт-Петербурга планирует направить на социальные цели 73% городского бюджета. В части здравоохранения городские власти планируют увеличить финансирование на закупку современного оборудования. "До 2024 года переоснащению подлежит 11 сосудистых центров, в 2021 году будет открыт новый центр лучевой терапии, в каждом районе будет открыт амбулаторный онкологический центр", - сказал Беглов.

Он также рассказал о планах перевести 75 детских и 35 взрослых поликлиник в этом году в режим бережливых, расширить программу строительства медпунктов в дачных поселках и открытия новых офисов врачей общей практики. Также на повышение зарплат медсестер и врачей в Петербурге выделят 490 млн рублей. Для софинансирования расходов на оплату труда медиков используют средства Территориального фонда ОМС.

Меры поддержки

Тихонова предложила пересмотреть вопрос о статусе многодетных, ввести дополнительные меры поддержки таких семей, повысить доступность медицинской помощи и образования, создать условия для обеспечения занятости инвалидов. "Люди с инвалидностью - эта категория в целом не вовлечена в нашу жизнь: у нас нет хороших инклюзивных программ, у нас доступная среда, к сожалению, не повсеместна, люди с инвалидностью не обеспечены рабочими местами, и в целом общество мало старается, чтобы вовлечь их в повседневную будничную жизнь, чтобы они чувствовали себя комфортно в нашем городе", - считает она.

Проблему очередей в детских садах, как считает Амосов, можно решить с помощью сертификатов, которые могли бы использоваться в том числе в частных учреждениях. Доступность медицины, на его взгляд, можно повысить за счет увеличения штата медсестер и среднего медперсонала. Он также считает, что нужно освободить врачей от бюрократической нагрузки.

Бортко высказал предложение перераспределить бюджетные средства, сэкономив на спорте и культуре. "Я бы отнял у спорта и культуры и отдал тем, кто нуждается. Это было бы правильно. Не все, конечно, но кусочек" - сказал он.

Беглов отметил, что расходы на развитие культуры и спорта необходимы. По его словам, до 2024 года в Петербурге будет сдано пять объектов культуры, 70 организаций получат современное оборудование. Количество субсидий на творческие проекты увеличится со 180 до 250 млн рублей. В рамках развития спортивной инфраструктуры в 2020-2024 годах будут сданы три крытых катка с искусственным льдом, два многофункциональных спортивных комплекса, а в сентябре откроется стрелковый центр при олимпийской школе.

При этом врио губернатора уточнил, что в Петербурге с 1 сентября будет установлена социальная надбавка классным руководителям, в среднем около 5 тыс. рублей. А в рамках нацпроекта "Образование" в материально-техническое обеспечение школ и колледжей города планируется вложить порядка 11 млрд рублей.

Выборы губернатора Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Избирательная кампания стартовала 31 мая, все кандидаты в губернаторы должны были преодолеть муниципальный фильтр - собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований.