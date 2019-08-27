Следующее заседание научно-экспертного совета при ЦИК пройдет после выборов

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что комиссия не планирует отказываться от работы научно-экспертного совета при ЦИК, расширенное заседание которого во вторник было отменено в связи с недостаточным количеством участников, выразивших готовность принять в нем участие.

"Нет, это не значит [отказ от совета]. Мы пытались раньше уйти от формального признака, но должны быть те специалисты, эксперты, ученые, которые действительно заинтересованы в изменении, совершенствовании избирательного процесса, кто готов тратить свое личное время на решение серьезных проблем. Те, кто готов действительно работать", - сказала Памфилова в интервью радиостанции "Коммерсант FM", отвечая вопрос о том, может ли ЦИК отказаться от научно-экспертного совета.

Она отметила, что из 80 членов научно-экспертного совета только 17 были готовы прийти на заседание по поводу выборов в Мосгордуму, которое планировалось провести 27 августа. "Всего три человека откликнулись из тех, кто нас критиковал достаточно активно в общественном пространстве, в блогах, на известных радиостанциях. Всего три человека. И не самых жестких критиков", - подчеркнула глава ЦИК.

По ее словам, в скором времени комиссия планирует объявить о новом наборе в состав совета. "Посмотрим, кто откликнется. По крайней мере где-то 10-15 человек вполне работоспособны в этом составе тоже. Дело не в количестве, конечно, огромный мы не будем делать, а дело в качестве - кто готов, кто может, кто способен", - отметила глава ЦИК.

Она добавила, что новое заседание научно-экспертного совета при ЦИК планируется провести уже после предстоящего единого дня голосования. "Пожалуйста, до выборов мы попытались сделать. Можете как угодно это интерпретировать, в любом случае, коль не получилось до выборов, уж после выборов все равно состоится - мы будем подводить итоги, все равно мы всех пригласим, никому отказа не будет. Как всегда, обеспечим любую трансляцию, в интернете, в любых СМИ", - уточнила Памфилова.

О совете

В понедельник пресс-служба комиссии сообщила, что запланированное на 27 августа расширенное заседание научно-экспертного совета, на котором предполагалось обсудить в том числе вопросы, связанные с избирательной кампанией в Москве, и претензии к Центризбиркому, отменено в связи с "недостаточным количеством оппонентов". В пресс-службе ЦИК пояснили, что "подавляющая часть научно-экспертного совета при ЦИК России, а также критически настроенных политологов и обозревателей, приглашенных для участия в открытой дискуссии по вопросу регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму <...> по разным причинам не откликнулись на предложение". В комиссии добавили, что Центризбирком в связи с этим изучит целесообразность и эффективность работы совета.

Ранее Памфилова пообещала провести расширенное заседание научно-экспертного совета при ЦИК с приглашением политологов и экспертов, которые имеют претензии к работе комиссии в ходе рассмотрения жалоб незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По ее словам, на мероприятие приглашаются "все критики" позиции Центризбиркома и все, "у кого есть что сказать и по каким-то вопросам оппонировать". На заседании также предполагалось выработать совместные предложения по совершенствованию избирательного законодательства и эффективные механизмы его реализации.