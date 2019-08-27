Эксперты: конструктивные идеи кандидатов в губернаторы Петербурга будут реализованы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Конструктивные идеи и предложения по развитию социальной сферы в Санкт-Петербурге, озвученные кандидатами в губернаторы на предвыборных дебатах, могут быть реализованы и использованы на благо города. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты по итогам прошедших во вторник в прямом эфире телеканалов "Россия-1", "Россия-24" и "Радио России" дебатов на тему "Город для людей: чем и как помочь жителям Санкт-Петербурга".

В дебатах приняли участие все четыре кандидата: врио губернатора, самовыдвиженец Александр Беглов, депутат Госдумы, кинорежиссер Владимир Бортко, выдвинутый КПРФ, депутаты заксобрания Петербурга Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия" и Михаил Амосов - кандидат от "Гражданской платформы". В число тем, поднятых участниками дебатов, вошли развитие медицинской сферы, социальных служб, материально-техническое обеспечение школ и колледжей Петербурга.

По словам политтехнолога, члена российской ассоциации политических консультантов, учредителя АНО "Петербургский GR-клуб" Игоря Сопова, максимально насыщено конкретикой было выступление врио губернатора Беглова, инициативы остальных кандидатов звучали, по его мнению, скорее, как проекты и планы, без конкретных вариантов их реализации. Вместе с тем, многие из озвученных разными кандидатами конструктивных инициатив могут быть реализованы вне зависимости от исхода выборов на благо Петербурга.

"Я уверен, что разумные проработанные предложения будут включены в работу правительства Санкт-Петербурга, и они будут реализовываться, никто не отказывается <...> Я считаю, что после выборной кампании, победитель, естественно, будет иметь право воспользоваться всеми идеями, которые были предложены другими кандидатами, потому что за теми кандидатами тоже стоят определенные избиратели, которые ждут реализации этих проектов. Тут выбирать ни в коем случае не приходится, и никто не будет отказываться от благоразумных идей, которые были предложены, если работа на благо", - сказал Игорь Сопов, обратив внимание на то, что идею объединить усилия в работе озвучивал неоднократно Беглов.

Социальные инициативы кандидатов

По мнению политолога, ректора Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина Станислава Еремеева, Беглов продемонстрировал на дебатах развернутую и подробную программу действий.

"Беглов в своем выступлении показал развернутую программу действий, например, говоря о том, когда и как планируется направлять средства бюджета Санкт-Петербурга на решение тех или иных задач, и не случайно подчеркнул, что бюджет социально ориентирован. Более того, показал цифрами, сколько составляют расходы на те или иные социальные вещи, такие как выплаты пенсий, здравоохранение, расходы на содержание детских садов, школ, помощь инвалидам и медицинское обслуживание. У нас более 70% средств бюджета Санкт-Петербурга расходуется именно на социально-ориентированные цели и задачи. Это показывает, что бюджет абсолютно реагирует на запросы сограждан", - сказал Еремеев.

На дебатах врио губернатора рассказал о переходе поликлиник в городе до 2021 на "бережливые" стандарты, 110 поликлиник перейдут на него еще до конца текущего года. Он также сообщил о развитии службы социальных участковых, уже показавшей востребованность среди населения. Беглов отчитался о доплатах врачам и учителям, вложениях в материально-техническое обеспечение школ и колледжей, модернизации учебной базы училищ. Врио губернатора часть достигнутых уже результатов и амбициозные планы связал, в том числе с поддержкой из федерального центра.

"Важную составляющую, к сожалению, не могут предъявить оппоненты Александра Беглова: согласованность бюджета города с федеральными программами и возможностями той беспрецедентной бюджетной и внебюджетной поддержки, которая оказывается федеральным центром Санкт-Петербургу. Это и решение злободневных вопросов транспортной инфраструктуры города, взаимоотношения с РЖД, транспортные развязки, вопросы нахождения средств на решение глобальных экологических проблем... средства, которые необходимы, но отсутствовали в бюджете города на развитие школ, строительство новых детских садов. В ходе дебатов было ясно показано, если другие кандидаты в принципе рассказывали, как они хотели бы тратить, то в выступлении Беглова показано, что город себе может позволить, исходя из возможностей Санкт-Петербурга, что выполняется в городе благодаря беспрецедентной поддержке федерального центра", - сказал Еремеев.

К инициативам, которые могут быть востребованы в Петербурге, эксперты отнесли создание детсадовского сертификата, которым можно было бы пользоваться в том числе в частных учреждениях, что предложил кандидат Амосов, а также социальные инициативы кандидата Тихоновой о поддержке многодетных семей, обеспечения занятости инвалидов и другие.

О выборах

Выборы губернатора Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Избирательная кампания стартовала 31 мая, все кандидаты в губернаторы должны были преодолеть муниципальный фильтр - собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований. Кандидатами стали четыре человека: врио губернатора Петербурга Александр Беглов, кинорежиссер Владимир Бортко, выдвинутый партией КПРФ, Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия", а также выдвинутый от партии "Гражданская платформа" Михаил Амосов.