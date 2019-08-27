Наблюдатели от "Единой России" будут работать на каждом избирательном участке 8 сентября

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Наблюдатели от "Единой России", в том числе участники "Школы наблюдателей", будут представлены на всех избирательных участках во время выборов 8 сентября, сообщил заместитель секретаря генсовета партии Виктор Селиверстов.

"В единый день голосования 8 сентября на каждом избирательном участке будут работать наблюдатели от "Единой России", в том числе участники проекта "Школа наблюдателей" (проект "Молодой гвардии"). В рамках ее работы с 29 августа по 3 сентября будет подготовлено более 30 тыс. молодых наблюдателей", - сказал Селиверстов, слова которого передает пресс-служба партии.

Он добавил, что прошедшие обучение наблюдатели будут следить за качеством избирательного процесса: оперативно реагировать на поступающие из соцсетей и штабов сигналы о нарушениях, а также передавать информацию в избирательные штабы "Молодой гвардии" и вести прямые трансляции с участков. Основную работу построят через партийное приложение "Наблюдатель" - с его помощью можно будет передавать сведения о закрытии и открытии участков, явке, данные о ходе подсчета голосов, сообщать о нарушениях, составлять жалобы, а также передавать фото- и видеоматериалы.

Как отмечают в пресс-службе, проект "Школа наблюдателей" направлен на популяризацию избирательного процесса, формирование кадрового резерва наблюдателей к единому дню голосования, а также их технологическую подготовку.

Всего в единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ пройдет более пяти тысяч выборов разных уровней, в том числе выборы в 13 заксобраний. В 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).