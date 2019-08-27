Совладелицу бесплатного кафе для пенсионеров в Петербурге сняли с муниципальных выборов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга снял с муниципальных выборов Александру Синяк - совладелицу социального кафе "Добродомик", известного тем, что там бесплатно кормят пенсионеров обедами. Как сообщается на сайте суда во вторник, соответствующий иск, который подали кандидаты в депутаты Сергей Сосунов и Юлия Полозова, был полностью удовлетворен.

Основанием для подачи искового требования отменить регистрацию Синяк на муниципальных выборах в Василеострвоском районе стала видеозапись, опубликованная ответчицей, которая, по мнению заявителей, нарушила правила агитации.

"Иск… административных истцов Сосунова Сергея Владимировича, Полозовой Юлии Алексеевны об отмене регистрации кандидата удовлетворен", - говорится в картотеке суда.

В единый день голосования 8 сентября в Санкт-Петербурге планируется проведение выборов депутатов 110 муниципальных советов, должно быть замещено 1560 мандатов.