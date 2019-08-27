Боевики за сутки обстреляли 19 населенных пунктов в Сирии

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Боевики обстреляли за сутки 19 населенных пунктов в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб. Об этом во вторник сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин.

"26 августа зафиксировано 25 обстрелов. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Сабикия, Биньямин, Кафр-Хамра, Маканис-эд-Дувайри, Халаса провинции Алеппо; Санджека, Ардаш-Даг, Шатха-эт-Тахта, Айн-эль-Кантара, Сараф, Кара-Галиа, Сандран, Джанаджик, Калъат-Марза, Нахшебба, Эль-Арейм, Мамухия, Айн-Слеймо провинции Латакия; Суккория провинции Идлиб", - сказал он.

Также генерал сообщил, что продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. За прошедшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели одну гуманитарную акцию в населенном пункте Хан-Шейхун провинции Идлиб и выдали жителям 500 продовольственных наборов общим весом 2,48 т.

Бакин добавил, что продолжается и возвращение беженцев в места, где они проживали до начала боевых действий. Всего, по последним данным, с территории иностранных государств на территорию Сирии вернулись 602 006 человек. В места довоенного проживания вернулись 1 303 849 внутренних переселенцев.