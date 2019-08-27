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Кризис в Сирии
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Зампостпреда России в ООН заявил, что в Сирии действуют 3 тыс. боевиков и сторонников ИГ

В Сирии действует множество других террористических формирований, отметил Геннадий Кузьмин

ООН, 27 августа. /ТАСС/. Около 3 тыс. членов запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ) и их сторонников действуют на данный момент в Сирии. Об этом заявил во вторник заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по борьбе с терроризмом.

"На текущий момент общая численность игиловцев и их сторонников в Сирии составляет порядка 3 тыс. человек, - сказал он. - Кроме того, в Сирии действует множество других террористических формирований, наиболее боеспособным из которых остается "Джебхат ан-Нусра" (также запрещена в РФ)".

"Более 1,5 тыс. боевиков вернулись из зон боевых действий в места постоянного проживания или прибыли под видом временно перемещенных лиц в другие населенные пункты", - добавил Кузьмин.

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