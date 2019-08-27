В Москве начнется досрочное голосование на выборах депутатов в городскую думу

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдет в столице с 28 августа по 7 сентября. В течение этого периода имеют возможность проголосовать избиратели, которые не смогут этого сделать 8 сентября по уважительной причине.

"Согласно Избирательному кодексу Москвы, проголосовать досрочно смогут избиратели, запланировавшие поездки ввиду командировок, отпуска, по состоянию здоровья и другим уважительным причинам. Избирателям рекомендуется предъявлять документ, подтверждающий причину для досрочного голосования. Проголосовать можно будет с понедельника по пятницу с 16:00 до 20:00, в субботу и воскресенье - с 10:00 до 14:00", - сказал ТАСС член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Он напомнил, что "досрочное голосование проводится не ранее чем за 10 дней до дня голосования" в территориальных избиркомах (ТИК). "Необходимо подать в ТИК заявление, в котором указать причину досрочного голосования. Член комиссии проставляет в принятом заявлении дату и время досрочного голосования избирателя", - пояснил собеседник агентства.

Реут рассказал о самой процедуре: заполненный бюллетень вкладывается в специальный непрозрачный конверт, который затем заклеивается. На месте склейки на конверте ставятся подписи членов ТИК, избиркома муниципального образования и наблюдателей. Подписи заверяются печатью. "Запечатанный конверт с избирательными бюллетенями хранится у секретаря комиссии в помещении ТИК до момента передачи конвертов с избирательными бюллетенями в участковую комиссию, а затем в помещении участковой комиссии до дня голосования", - добавил член Мосгоризбиркома.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 230 кандидатов, из них 169 кандидатов от партий и 61 самовыдвиженец, отказано в регистрации 56 кандидатам (17 от партий и 39 самовыдвиженцам). От трех парламентских партий на выборы идут 127 человек: 42 кандидата от КПРФ, 45 кандидатов от ЛДПР и 40 кандидатов от "Справедливой России". Также зарегистрированы кандидаты от партий "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.