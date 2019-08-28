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Путин 28 августа встретится с врио губернатора Курской области

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что у российского лидера "возможен сегодня и международный телефонный разговор"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в среду, 28 августа, встречу с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сегодня президент работает в Москве, сегодня день без крупных публичных мероприятий, будут внутренние встречи и совещания. Публичным будет общение президента с врио губернатора Курской области Старовойтом. Это традиционное общение с главами регионов", - сказал Песков.

Кроме того, по его словам, "возможен сегодня и международный телефонный разговор". "Если он состоится, мы дадим соответствующую информацию", - добавил представитель Кремля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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