Лавров: Россия продолжит снабжать силы безопасности Афганистана для борьбы с терроризмом

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Россия продолжит оказывать содействие армии и силам безопасности Афганистана в рамках борьбы с терроризмом. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром.

"Мы в более уже предметном плане оказываем и продолжим оказывать содействие в оснащении афганской армии, сил безопасности Афганистана. Пока еще, конечно, они не в состоянии самостоятельно действовать по искоренению террористической угрозы, поэтому такие усилия должны продолжаться", - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что борьба с терроризмом должна вестись без двойных стандартов, особенно когда силы запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" (ИГ) пытаются закрепиться в разных странах, включая Афганистан. "ИГ уже расползается по другим странам, в том числе и в Афганистане, где игиловцы пытаются окопаться на севере и создать там плацдарм для проецирования своей деятельности на Центральную Азию, на наших союзников в Центральной Азии. Есть беспокоящие сообщения, которые давно уже появились и не исчезают, о том, что некоторые наши западные коллеги проявляют двойные стандарты в отношении этой запрещенной Советом Безопасности террористической группировки, пытаются использовать их для достижения своих односторонних геополитических задач в Афганистане", - сказал российский министр.

По его словам, Россия и Индия придерживаются схожих позиций по Афганистану. "Мы сегодня договорились продолжать тесную координацию по этой теме", - подчеркнул Лавров.