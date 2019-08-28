Песков: РФ не имеет никакого отношения к убийству в ФРГ, в котором подозревают россиянина

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Органы власти России не имеют отношения к убийству, совершенному в Германии гражданином РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это дело не имеет никакого отношения к российскому государству, к официальным органам", - подчеркнул он. "Я решительно отвергаю какую-то связь этого убийства с официальной Россией", - добавил Песков, комментируя прозвучавшие в ряде западных СМИ обвинения в причастности официальной Москвы к этому инциденту.

В пятницу полиция ФРГ сообщила, что неизвестный застрелил прохожего в Моабите и скрылся с места преступления, позже прокуратура заявила о задержании подозреваемого - 49-летнего гражданина России. Убитым оказался 40-летний гражданин Грузии, газета Berliner Kurier указывала, что речь идет о бывшем участнике антитеррористического подразделения грузинского МВД. Нападавший, по версии издания, выходец из Чечни.

Издание Spiegel Online со ссылкой на собственные источники представило возможный мотив преступника: "профессионально спланированное и осуществленное заказное убийство".