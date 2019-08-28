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Лавров 2 сентября проведет в Москве переговоры с главой МИД Ирана

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, планируется обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 2 сентября в Москве переговоры с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Об этом сообщила в среду на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Планируется обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, а также обмен мнениями по региональной и международной повестке дня, включая Совместный всеобъемлющий план действий [по иранской ядерной программе], ситуацию в зоне Персидского залива, а также другие актуальные темы", - отметила дипломат.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИранРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаЗариф, Мохаммад Джавад
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