Лавров 2 сентября проведет в Москве переговоры с главой МИД Ирана

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 2 сентября в Москве переговоры с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Об этом сообщила в среду на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Планируется обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, а также обмен мнениями по региональной и международной повестке дня, включая Совместный всеобъемлющий план действий [по иранской ядерной программе], ситуацию в зоне Персидского залива, а также другие актуальные темы", - отметила дипломат.