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Лавров и замгенсека ООН обсудят 30 августа участие России в ооновской системе закупок

Заместитель генерального секретаря ООН по оперативной поддержке Атул Кхар прибыл в Москву для участия в Международном авиационно-космическом салоне

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и заместитель генерального секретаря ООН по оперативной поддержке Атул Кхар обсудят 30 августа аспекты обеспечения миротворческой деятельности организации и вопросы участия РФ в ооновской системе закупок. Об этом сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"30 августа глава МИД РФ Сергей Лавров проведет встречу с заместителем генсека ООН по оперативной поддержке, который прибыл в Москву по приглашению Росавиации для участия в Международном авиационно-космическом салоне, - отметила она. - Стороны обсудят аспекты взаимодействия РФ и секретариата по авиатранспортному обеспечению миротворческой деятельности ООН, а также вопросы участия российских поставщиков товаров и услуг в ооновской системе закупок".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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