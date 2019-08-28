Лавров и замгенсека ООН обсудят 30 августа участие России в ооновской системе закупок

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и заместитель генерального секретаря ООН по оперативной поддержке Атул Кхар обсудят 30 августа аспекты обеспечения миротворческой деятельности организации и вопросы участия РФ в ооновской системе закупок. Об этом сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"30 августа глава МИД РФ Сергей Лавров проведет встречу с заместителем генсека ООН по оперативной поддержке, который прибыл в Москву по приглашению Росавиации для участия в Международном авиационно-космическом салоне, - отметила она. - Стороны обсудят аспекты взаимодействия РФ и секретариата по авиатранспортному обеспечению миротворческой деятельности ООН, а также вопросы участия российских поставщиков товаров и услуг в ооновской системе закупок".