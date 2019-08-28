Главы МИД России и Эфиопии 10 сентября обсудят вопросы двустороннего сотрудничества

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Эфиопии Геду Андаргачев 10 сентября рассмотрят на встрече в Москве актуальные вопросы двустороннего взаимодействия. Об этом сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На переговорах планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия двух стран в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, - сказала она. - В том числе речь пойдет о реализации совместных проектов на территории Эфиопии".

Захарова подчеркнула, что на встрече "предстоит подробный обмен мнениями по представляющей взаимный интерес региональной и международной проблематике, включая предотвращение и разблокирование кризисных ситуаций на Африканском континенте, прежде всего в районе Африканского Рога и Ближнего Востока".

Глава МИД Эфиопии будет находиться в Москве с рабочим визитом 9-11 сентября.