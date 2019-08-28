Захарова призвала США отказаться от противоправных мер в отношении Венесуэлы

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Вашингтон должен отменить противоправные санкции в отношении Каракаса. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что односторонние меры США создают все больше трудностей для населения страны. "Мы вновь призываем отказаться от противоправных мер во имя улучшения гуманитарной ситуации в Венесуэле. Вопреки логике администрация [президента США Дональда] Трампа заявляет о новых вариантах усиления давления на Каракас. Здесь угрозы организации морской блокады государства. Неужели провальный опыт более чем полувекового эмбарго в отношении Кубы ничему не научил Вашингтон?" - задалась вопросом дипломат.

При этом, как отметила Захарова, венесуэльские радикалы нацелены на свержение законного правительства, искусственно нагнетая ситуацию в стране. "И свидетельство этому - решение Национальной ассамблеи о восстановлении участия в Межамериканском договоре о взаимной помощи. Это так называемый пакт Рио, который был подписан странами западного полушария в 1947 году для совместной обороны. Венесуэльская оппозиция готова задействовать его положения в целях политической борьбы и призывает к формированию международной коалиции для гуманитарной интервенции", - указала она.

"По нашей оценке, это крайне деструктивный шаг и очень опасный прецедент для всего региона", - предупредила официальный представитель МИД РФ.