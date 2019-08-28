Главы МИД и Минобороны РФ и Франции обсудят ситуацию вокруг Ирана и Сирию

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Министры иностранных дел и обороны России и Франции обсудят в двустороннем формате ситуацию вокруг Ирана, обстановку в Сирии, Ливии, Венесуэле, а также на Украине. Переговоры, как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, состоятся в преддверии заседания российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности.

"9 сентября в Москве состоится очередное 12-е заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности с участием министров иностранных дел и обороны, также этот формат имеет название 2+2", - сказала она.

Дипломат добавила, что возобновление контактов с французскими партнерами в этом формате после многолетнего перерыва является результатом заданной президентами России и Франции позитивной динамики двусторонних отношений и "отвечает стремлению Москвы и Парижа развивать, углублять политический диалог по актуальным вопросам международной повестки дня". Предыдущая встреча прошла в Париже 31 октября 2012 года, напомнила официальный представитель МИД РФ.

По словам Захаровой, перед пленарным заседанием Совета глава МИД России Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу проведут с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и французским министром вооруженных сил Флорансом Парли переговоры в двустороннем формате.

"В центре дискуссии [будет] проблематика безопасности на европейском континенте, стратегическая стабильность, обстановка в Сирии, Ливии, Венесуэле, на Украине. Особое внимание будет уделено вопросам недопущения размещения оружия в космосе. Министры обсудят складывающуюся ситуацию вокруг Ирана, включая усилия России и Франции по сохранению СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе)", - сказала дипломат.

Захарова добавила, что также будут рассмотрены вопросы, связанные с корейским урегулированием и ситуация в Организации по запрещению химического оружия. Кроме того, главы внешнеполитических и оборонных ведомств рассмотрят основные вопросы двусторонних отношений, добавила дипломат.