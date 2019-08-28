Захарова заявила, что проводить параллели между СССР и нацистской Германией недопустимо

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Попытки переписать историю и провести параллели между СССР и нацистской Германией являются недопустимыми. Об этом сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя распространенное 23 августа Еврокомиссией заявление по случаю Дня памяти жертв нацизма и сталинизма.

"С сожалением констатируем, что данный документ является примером взятой брюссельскими инфраструктурами линии на фальсификацию и переписывание европейской истории, - отметила она. - Подобным шагом Еврокомиссия дала понять, что в ЕС не намерены отказываться от порочной практики исторических спекуляций, приравнивания освободившего Европу СССР к нацистской Германии".

"Считаем недопустимыми попытки проводить параллели между СССР и нацистской Германией. Окончательная точка в этом вопросе была поставлена решениями Нюрнбергского трибунала, - подчеркнула дипломат. - Признание в полном объеме итогов Второй мировой войны, которые закреплены в Уставе ООН и других международных документах, являются императивом для всех, в том числе для Евросоюза".

По ее словам, попытки переписать историю "могут привести к страшным последствиями". "Результаты вольного обращения с историческими фактами мы наглядно наблюдаем в ряде европейских государств, где открыто ведется пропаганда нацистских идей и ценностей, - добавила Захарова. - Все это угрожает фундаментальным принципам обеспечения демократии и прав человека".

"Призываем ЕС не повторять ошибок прошлого и не игнорировать эти опасные тенденции. И давать принципиальную оценку любым их проявлениями", - сказала официальный представитель МИД РФ.

Исторический факт

Договор о ненападении между СССР и нацистской Германией, известный как пакт Молотова - Риббентропа, был подписан в Москве 23 августа 1939 года председателем Совета Народных Комиссаров СССР, народным комиссаром по иностранным делам Вячеславом Молотовым и министром иностранных дел Германии Иоахимом фон Риббентропом.

Стороны обязались воздержаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае нападения третьей стороны на одно из государств - участников договора. Параллельно с переговорами с Германией СССР участвовал в переговорах с Великобританией и Францией в Москве, целью которых было заключение трехстороннего договора о взаимопомощи. К пакту о ненападении прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении советской и германской сфер влияния в Восточной Европе в случае территориально-политического переустройства.

Документ предусматривал включение Латвии, Финляндии и Эстонии, восточных областей Польши, а также Бессарабии в сферу интересов СССР. Литва и западная часть Польши были отнесены в сферу интересов Германии.