МИД РФ не получал официальных запросов от Норвегии по делу Берга

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Москва и Осло поддерживают контакты по делу осужденного в России за шпионаж норвежца Фруде Берга, но МИД РФ никаких официальных запросов от норвежской стороны не получал. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя появившуюся в СМИ Норвегии информацию о том, что власти этой страны намерены вернуть Берга домой в ближайшее время и ведут с РФ соответствующие переговоры.

"Никаких официальных запросов норвежской стороны по данному конкретному сюжету в адрес министерства иностранных дел не поступало, - сказала дипломат. - Я не знаю, что норвежская сторона называет переговорами. Мы находимся в контактах с норвежской стороной по вопросу о господине Берге с самого начала всей этой истории".

"Мне кажется, за комментарием было бы целесообразно обратиться к властям Норвегии. Может быть, они что-то пояснят. У меня никакой детальной информации по этому поводу нет", - заявила она. Захарова добавила, что не может дать какую-то особую классификацию существующим контактам между Россией и Норвегией по делу Берга.

Как пояснял в апреле этого года пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, российский лидер примет решение о том, помиловать Берга или нет, если соответствующий запрос с соблюдением всех необходимых процедур поступит в Кремль. Пресс-секретарь напомнил, что существует положение законодательства, согласно которому прошение о помиловании от осужденного проходит территориальные и региональные инстанции и поступает в Кремль, после чего решение о помиловании принимает глава государства. 6 мая Песков сообщил, что Кремлю неизвестно, направлял ли Берг прошение о помиловании.

Московский городской суд в апреле признал Фруде Берга виновным в шпионаже против РФ и приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Как было установлено в ходе судебного следствия, норвежец собирал информацию об атомных подводных лодках ВМФ России, которую получал от сотрудника российского оборонного предприятия, действовавшего под контролем спецслужб. По словам гособвинителя, Берг сотрудничал с разведывательной службой Норвегии за денежное вознаграждение.