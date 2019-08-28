Захарова: посольство РФ в ФРГ выясняет гражданство подозреваемого в убийстве грузина

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российские дипломаты уточняют информацию о гражданстве задержанного в Берлине по подозрению в убийстве грузина. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Я специально попыталась выяснить, видел ли кто-то документы насчет того, что этот человек является российским гражданином. Пока оперируют копиями документов. Реальных документов пока наши представители не видели", - сказала она. По словам Захаровой, российские дипломаты делают все, что предусмотрено регламентом в случаях задержания человека, который обладает или возможно обладает гражданством РФ.

Комментируя слухи о том, что преступление имело политический мотив, официальный представитель дипведомства заявила: "Пока это все звучит, назовем это спокойно, как часть информационной кампании".

Полиция ФРГ 23 августа сообщила, что неизвестный застрелил прохожего в районе Моабит и скрылся с места преступления, позже прокуратура заявила о задержании подозреваемого - 49-летнего гражданина России. Убитым оказался 40-летний гражданин Грузии. СМИ приводят его имя - Зелимхан К., а также предполагают, что он имеет чеченские корни. Газета Berliner Kurier, не уточняя источник, указывала, что речь идет о бывшем участнике антитеррористического подразделения грузинского МВД.

Издание Spiegel Online 25 августа со ссылкой на собственные источники сообщило, что это "профессионально спланированное и осуществленное заказное убийство".