В МИД России выразили надежду на успех начавшихся в Йемене переговоров

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что переговоры между правительством Йемена и Южным переходным советом (ЮПС) при посредничестве Саудовской Аравии позволят достичь мира в этой стране. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД России.

"Выражаем надежду на то, что начавшиеся в Джидде при посредничестве Саудовской Аравии переговоры между йеменскими властями и ЮПС позволят преодолеть имеющиеся разногласия. Важно не допустить возникновения нового масштабного вооруженного противостояния на йеменской земле, способствующего дальнейшему укреплению позиций террористических группировок", - указали в министерстве.

В российском ведомстве уверены, что только диалог позволит преодолеть многочисленные проблемы, возникшие в ходе продолжительного конфликта в Йемене. "Твердо убеждены, что продвижение в сторону разрешения стоящих перед Йеменом многочисленных проблем, включая вопрос о его территориально-государственном устройстве, возможно исключительно через диалог и учет интересов всех ведущих политических сил страны", - подчеркнули в МИД РФ.

Кроме того, в Москве обратили внимание на возобновление работы Всемирной продовольственной организации ООН в Йемене, отметив ее важность с учетом беспрецедентных в современной истории масштабов гуманитарного кризиса в стране. "Исходим из того, что поступающая в Йемен гуманитарная помощь должна распределяться среди всего населения, вне зависимости от того, кто в данный момент контролирует те или иные районы. Вновь призываем все стороны конфликта принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности работы сотрудников гуманитарных миссий", - добавили в дипведомстве.

Конфликт в Йемене между военизированными отрядами хуситов и правительственными силами продолжается с августа 2014 года. Военная конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года войск коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.