И.о. постпреда при ООН: РФ выступает против втягивания Ирака в конфронтацию вокруг Ирана

ООН, 28 августа. /ТАСС/. Россия выступает против попыток втянуть Ирак в искусственно нагнетаемую конфронтацию вокруг Ирана. Об этом заявил в среду на заседании Совета Безопасности ООН и.о. постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Он обратил внимание на "негативное влияние эскалации в зоне Персидского залива на процесс достижения межиракского согласия".

"Попытки втянуть страну в искусственно нагнетаемую конфронтацию вокруг Исламской Республики Иран считаем контрпродуктивными", - подчеркнул Полянский.

"Нельзя допустить, чтобы очередной геополитический эксперимент подорвал достигнутые большой ценой успехи на контртеррористическом фронте", - добавил он.