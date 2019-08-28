Эксперт: французская дипломатия давно осознала окончание доминирования Запада в мире

ПАРИЖ, 28 августа. /Корр. ТАСС Петр Ларионов/. Окончание доминирования западных стран в мире, о чем заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с послами, не было секретом для французской дипломатии. Такое мнение озвучил в беседе с корреспондентом ТАСС основатель и председатель французского аналитического центра "Послы молодежи" Александр Негрю.

"Президент Макрон действительно признал конец западной гегемонии по всему миру. Это утверждение имеет смысл и соответствует реальности, которую мы больше не можем отрицать. Однако я сомневаюсь, что французская дипломатия и ее представители в целом отрицали этот аспект в последнее время", - отметил Негрю.

Глава аналитического центра указал на то, что некоторые страны, числившиеся традиционно в списке развивающихся, уже достаточно развились, и привел в пример Китай, назвав его "игроком первого плана в международных отношениях". Также он подчеркнул необходимость выстраивать "стратегию в отношении России в соответствии с ее реальным весом".

"Мировой порядок больше не меняется: он уже изменился. Мы наблюдаем кризис мультилатерализма, изменение экономического порядка и климатические вызовы, связанные с промышленностью, которые привлекают к себе все больше внимания. Поэтому заявление Макрона призвано дать общую, но реальную картину", - заключил он.

Отдельно эксперт прокомментировал итоги саммита Группы семи (G7), который проходил с 24 по 26 августа во французском Биаррице. "Он [Макрон] считает [саммит] "семерки" особенно успешным и в краткосрочной перспективе, а также по заголовкам французских СМИ мы можем судить, что Франция и Европа выходят из встречи G7 с аргументами в свою пользу. Однако следует трезво смотреть на вещи и держать в уме, что, когда речь идет о дипломатии, нельзя смотреть лишь на ближайшую перспективу, есть еще средняя и отдаленная. На этом уровне у нас все еще нет уверенности в долгосрочном успехе французской дипломатии на этом саммите", - констатировал Негрю.