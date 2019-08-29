На Сахалине на выборах губернатора проголосовали на труднодоступных мысах Крильон и Погиби

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Участковые избирательные комиссии провели досрочное голосование на выборах губернатора Сахалинской области в труднодоступных местах Сахалина - на мысах Крильон (самая южная точка острова) и Погиби (северо-западная часть острова). Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе областной избирательной комиссии.

"28 августа 2019 года участковая избирательная комиссия № 106 города Невельска провела досрочное голосование в труднодоступном месте на мысе Крильон Невельского района Сахалинской области. Там проголосовали служащие маяка, военнослужащие, несущие службу на мысе Крильон. Также 28 августа 2019 года участковая избирательная комиссия № 128 города Охи провела досрочное голосование в труднодоступных местах на блок-постах нефтедобычи на мысе Погиби Охинского района. Там досрочно проголосовали пять избирателей", - говорится в распространенном сообщении.

Доставка членов комиссий к месту проведения голосования осуществлялась при поддержке авиации Восточного военного округа. В тот же день был совершен вылет на остров Монерон (Сахалинская область). Там за губернатора отдали свои голоса сотрудники природного парка "Остров Монерон" и служащие маяка.

Во вторник участковая избирательная комиссия города Поронайска провела досрочное голосование в одном из самых труднодоступных мест Сахалина - на мысе Терпения, где находятся всего три человека.

Выборы губернатора Сахалинской области назначены на 8 сентября 2019 года. Досрочное голосование в регионе началось 18 августа и продлится до 7 сентября. На должность главы области претендуют исполняющий обязанности губернатора Валерий Лимаренко (самовыдвиженец), первый секретарь областного отделения партии "Коммунисты России" Дмитрий Зенкин, депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ), депутат областной думы Дмитрий Флеер (ЛДПР), глава регионального управления Коммунистической партии социальной справедливости Дмитрий Кочергин.