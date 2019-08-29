Кабулов: США пообещали поделиться с РФ подробностями мирного соглашения с талибами

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад поделится информацией с Россией о соглашении, которое может быть достигнуто между Соединенные Штатами и афганским движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом в четверг сообщил ТАСС спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Нет, я не знаю подробности соглашения. Я знаю то, что и все, о чем они сообщают, что они близки к завершению и чуть ли уже не согласовали [соглашение], но пока от американского спецпредставителя Халилзада я не получил полного подтверждения. Жду, со дня на день он обещал прислать", - сказал Кабулов.

Спецпредставитель президента также сообщил, что положительно оценивает диалог с Халилзадом. "У нас деловые, рабочие отношения, и мы хорошо взаимодействуем", - подчеркнул он.

По данным агентства Reuters, представитель движения "Талибан" заявил в среду, что оно близко к заключению окончательного мирного соглашения с США. Ссылаясь на свои источники, близкие к переговорам в Дохе, агентство сообщило, что спецпредставитель США по Афганистану намерен вылететь в Кабул, чтобы проинформировать президента страны Ашрафа Гани о предполагаемом соглашении с талибами. О достижении соглашения будет объявлено после того, как США сообщат афганским властям его условия.