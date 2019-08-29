И.о. постпреда РФ в ООН призвал не мешать созданию конституционного комитета Сирии

ООН, 29 августа. /ТАСС/. Россия с оптимизмом смотрит на сроки по созданию конституционного комитета Сирии и просит не мешать этому процессу. Об этом заявил в четверг и.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности (СБ) по сирийскому урегулированию.

На том же заседании СБ спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что объявление о создании комитета может быть сделано до начала недели высокого уровня Генассамблеи, то есть 24 сентября.

"Рассчитываем, что, несмотря на все более яростные усилия западных коллег по срыву этого процесса, нам все-таки удастся выйти на запуск конституционного комитета", - сказал Полянский. - Как и Гейр [Педерсен], мы с оптимизмом смотрим на скорое завершение подготовительной работы на этом треке".

"При этом настоятельно (и я бы хотел сделать акцент на слове "настоятельно") призываем все стороны, заинтересованные в успехе политического процесса, в интересах достижения стабильного урегулирования в Сирии не вставлять палки в колеса этим усилиям", - подчеркнул он.

О срыве перемирия в Идлибе

Полянский отметил, что провинция Идлиб остается главным очагом напряженности в Сирии, и вина за это лежит не на Дамаске, а на террористах.

Заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок на заседании СБ заявил, что более 70 мирных жителей погибли в Сирии в результате авиаударов за последние две недели. Представители западных стран также призвали к выполнению российско-турецкого меморандума по деэскалации в Идлибе.

"Идлиб действительно остается главным очагом напряженности. Прекращение огня не состоялось, и вина за это лежит не на Дамаске, а на террористах в Идлибе", - подчеркнул Полянский.

Дипломат информировал, что "только в нынешнем месяце боевики предприняли более 20 атак на позиции сирийских войск, в ходе которых погибли более 140 сирийских военнослужащих, ранения получило несколько десятков мирных жителей".

"Продолжаются нападения на российские военные объекты в Сирии, - добавил он. - Авиабаза Хмеймим только в августе подвергалась четырем ракетным обстрелам".

Западу не удастся спасти террористов в Сирии

По мнению Полянского, Запад усиливает призывы остановить военные действия, как только сирийская армия достигает прогресса по борьбе с террористами, однако спасти их уже не удастся.

"Как только сирийские войска получают преимущество на земле и начинают существенно теснить террористов, наши западные коллеги увеличивают градус стенаний и призывов остановить военные действия, словно забывая о наших общих решениях о бескомпромиссности борьбы с террористами", - констатировал дипломат.

"Хочу разочаровать вас, господа, этот процесс необратим, - отметил Полянский. - Консенсус в пользу новой мирной Сирии уже сложился. Террористы и те, кто их поддерживает, больше не владеют инициативой. Спасти их вам не удастся".