В СПЧ призвали всех участников выборов в Мосгордуму строго соблюдать закон

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Рабочая группа Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала всех кандидатов, партии и организации, ответственные за подготовку и проведение выборов 8 сентября в Москве, строго соблюдать нормы избирательного законодательства. Такое обращение было единогласно принято на заседании рабочей группы в четверг.

"РМРГ [региональная мониторинговая рабочая группа] СПЧ по выборам в городе Москве призывает всех участников избирательного процесса, органы и организации, обеспечивающие законность процедур в единый день голосования 8 сентября 2019 года, провести процесс голосования и установление итогов в строгом соответствии с законодательством, руководствуясь принципами беспристрастности, открытости и справедливости, чтобы обеспечить избирателям и участникам избирательного процесса реализацию своих конституционных прав в полном объеме", - говорится в обращении, поступившем в ТАСС.

В документе отмечается, что рабочая группа "будет пристально следить за нахождением избирательных процедур в рамках правового поля и при необходимости выезжать в избирательные комиссии и избирательные округа для разрешения возникающих конфликтов".

Как сообщается, мобильные группы уже сейчас проводят мониторинг подготовки к единому дню голосования, в их работе активное участие принимают студенты ведущих столичных вузов. "Современная студенческая молодежь отличается своей активной гражданской позицией. Они включены во все процессы, интересуются жизнью государства. В рамках избирательного процесса они видят свой долг не только в походе на избирательный участок, но и в активном участии в мониторинге хода выборов. Радует, что столько студентов поддержали региональную мониторинговую группу по выборам и готовы тратить свое личное время на благо общества", - заявил президент "Первого образовательного канала" Петр Карпенко.

Наблюдатели будут следить в том числе за ходом электронного голосования, рассказали в рабочей группе. "Но у общественников возникают вопросы относительно наблюдения за ходом такого голосования. Общественная палата города Москвы проведет обучение в ближайшие дни. На данный момент уже поступило более 5 тыс. заявок на прохождение обучения в "электронные наблюдатели", - отметил сопредседатель движения в защиту избирательных прав "Голос" Григорий Мельконьянц, входящий в группу СПЧ.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 230 кандидатов, в том числе 169 от партий и 61 самовыдвиженец, отказано в регистрации 56 кандидатам. От трех парламентских партий на выборы идут 127 человек: от КПРФ - 42, от ЛДПР - 45, от партии "Справедливая Россия" - 40. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.