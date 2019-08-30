Вывод беженцев из лагеря Эр-Рукбан в Сирии пройдет в сентябре

ХОМС /Сирия/, 30 августа. /ТАСС/. Операция по выводу беженцев из лагеря Эр-Рукбан в Сирии назначена на начало сентября, сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Алексей Бакин.

"С помощью миссии Организации Объединенных Наций и Сирийского арабского Красного Полумесяца в конце августа проведена работа по переписи беженцев лагеря Эр-Рукбан. Тысячи женщин, детей, стариков изъявили желание выйти из лагеря. В начале сентября месяца планируется безопасный и добровольный выход беженцев в места временного размещения, в том числе и сюда, в Хомс", - сказал Бакин.

По его словам, в центрах временного размещения созданы все условия для приема беженцев, обеспечиваются питание, медицинская и психологическая помощь. Многим детям, в том числе родившимся в лагерях беженцев, впервые делают прививки. Как уточнил генерал, всего таких центров в Сирии более 50, 26 из них расположены в провинции Хомс.

В начале августа спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев говорил журналистам, что Россия рассчитывает на полный вывод мирного населения из Эр-Рукбана и закрытие лагеря до конца лета.

Лагерь Эр-Рукбан возник на сирийско-иорданской границе в 2014 году после того, как Амман закрыл границу из-за опасений по поводу безопасности. Прилегающий район контролируют незаконные вооруженные формирования, из-за чего в лагере сложилась тяжелая гуманитарная ситуация.