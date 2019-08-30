Полпредство президента России на Дальнем Востоке разместится рядом с площадками ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /ТАСС/. Полномочное представительство президента РФ в Дальневосточном федеральном округе разместится в корпусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский, в котором в 2012 году проходили основные мероприятия саммита АТЭС и ежегодно проходит Восточный экономический форум. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ДВФУ.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о размещении полпредства по адресу: поселок Аякс, д. 10, литер Н

"Полномочное представительство президента РФ в Дальневосточном федеральном округе разместится в кампусе Дальневосточного федерального университета, административном корпусе "В", которому при строительстве был присвоен литер Н. Помещения предоставляются за счет оптимизации размещения административно-управленческих подразделений вуза", - сказал представитель пресс-службы.

Корпус "B" Дальневосточного федерального университета с самого открытия был центральной площадкой проведения многих международных мероприятий высшего уровня. В частности, в 2012 году в расположенном там конференц-зале проводился саммит стран Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а с 2015 года здесь же в сентябре ежегодно проходит Восточный экономический форум.

Во второй половине декабря 2018 года полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев поставил полпредству задачу переехать во Владивосток в течение года. Однако процесс переезда затянулся. В июле 2019 года Трутнев сообщил журналистам, что переезд завершится в первом квартале 2020 года. По его словам, процесс задерживает большой объем работы по подготовке Восточного экономического форума и визитов иностранных делегаций.