Эксперт: Трамп отменил визит в Польшу из-за критики Туска в свой адрес

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Отказ президента США Дональда Трампа посетить Варшаву может быть связан с активной критикой в его адрес со стороны председателя Европейского совета Дональда Туска. Такое мнение во вторник в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил председатель совета международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Польша - сложный игрок, она переживает определенные изменения, и получается так, что Дональд Туск, который находится во главе Евросовета, активно критикует Трампа. Это играет определенную роль, - считает политолог. - Позиции Туска и Трампа по многим вопросам расходятся, в частности, это касается высказанных ими позиций по вопросу приглашения России и Украины к принятию участия в формате G7".

Как уточнил Быстрицкий, "само руководство Польши, может быть, не очень любит Туска", хотя его заявления не вызывают у Варшавы столь сильного беспокойства, как у Трампа.

Политолог признал, что причиной отмены визита мог действительно стать ураган, как это было заявлено официально. "Я думаю, что и ураган сыграл свою роль, но ситуация странная, потому что Польша в целом достаточно активный на сегодняшний момент союзник Соединенных Штатов", - подчеркнул он.

Трамп должен был посетить Польшу с 1 по 2 сентября. Предполагалось, что 1 сентября глава Белого дома примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны. 2 сентября должны были состояться переговоры с польским руководством. Было запланировано обсуждение сотрудничества двух стран в области безопасности, экономического и энергетического взаимодействия.

Однако 29 августа сам Трамп сообщил, что не поедет в Варшаву из-за приближения к штату Флорида урагана "Дориан". Теперь вместо него на этих мероприятиях США будет представлять вице-президент Майкл Пенс.