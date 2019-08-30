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Лавров обсудил с замгенсека ООН сотрудничество в обеспечении миротворческих операций

Заместитель генерального секретаря ООН по оперативной поддержке Атул Кхаре также встретился с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и заместитель генерального секретаря ООН по оперативной поддержке Атул Кхаре обсудили сотрудничество по обеспечению миротворческих операций. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"В ходе встречи были затронуты актуальные вопросы сотрудничества Российской Федерации и Секретариата ООН в сфере материально-технического и логистического обеспечения миротворческих операций ООН, а также перспективы наращивания такого взаимодействия", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Кхаре также встретился с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. На переговорах речь шла об участии российских поставщиков в системе закупок по линии ООН. "Стороны отметили высокий уровень сотрудничества и выразили надежду на дальнейшее развитие взаимодействия", - добавили в МИД РФ.

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссияРябков, Сергей Алексеевич
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