Лавров обсудил с замгенсека ООН сотрудничество в обеспечении миротворческих операций

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и заместитель генерального секретаря ООН по оперативной поддержке Атул Кхаре обсудили сотрудничество по обеспечению миротворческих операций. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"В ходе встречи были затронуты актуальные вопросы сотрудничества Российской Федерации и Секретариата ООН в сфере материально-технического и логистического обеспечения миротворческих операций ООН, а также перспективы наращивания такого взаимодействия", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Кхаре также встретился с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. На переговорах речь шла об участии российских поставщиков в системе закупок по линии ООН. "Стороны отметили высокий уровень сотрудничества и выразили надежду на дальнейшее развитие взаимодействия", - добавили в МИД РФ.