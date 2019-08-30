Россия выражает озабоченность ростом напряженности между Грузией и Южной Осетией

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Рост напряженности на границе Грузии и Южной Осетии в результате провокационных действий Тбилиси вызывает серьезную озабоченность. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

"Выражаем серьезную озабоченность в связи с эскалацией напряженности на границе Южной Осетии и Грузии, спровоцированной строительством поста грузинской полиции вблизи югоосетинского села Цнелис", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как указали в министерстве, провокационные действия Грузии были осуществлены на фоне многократного отказа Тбилиси от предложения Цхинвала начать переговоры по делимитации и демаркации границы. "В этих условиях югоосетинская сторона вынуждена осуществлять все работы по ее инженерному оснащению в одностороннем порядке, - продолжили в МИД РФ. - Они направлены на создание безопасных условий для жизни населения, пресечение различного рода инцидентов. Это - суверенное право Южной Осетии, как и любого другого государства".

В министерстве указали, что Грузия на протяжении последних месяцев нагнетала напряженность на границе посредством провокационных акций и политико-пропагандистских кампаний, осуществляемых при поддержке западных стран. "Это отнюдь не способствовало решению застарелой пограничной проблемы, а наоборот накаляло атмосферу в регионе, приведя в конечном итоге к нынешнему обострению", - добавили в дипведомстве.

"Призываем стороны проявлять сдержанность и продолжить конструктивное обсуждение спорных вопросов в рамках Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ), а также Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье", - отметили в МИД РФ.